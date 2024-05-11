حوادث وقضايا المطربين| عصام يتعاطى المخدرات ومجدي شطة بـ الكلابشات

حالة كبيرة من الجدل أثيرت مؤخرا بعد القبض على عصام صاصا، ومجدي شطة في قضايا مختلفة، ما فتح باب مشاكل وقضايا المطربون التي حدت مؤخرا.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي حوادث وقضايا المطربين التي قادتهم إلى المحاكم والنيابة.

عصام صاصا

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وايضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس على الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وأمرت نيابة العمرانية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب إخلاء سبيله بكفالة ٣٠ الف جنيه في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

مجدي شطة

كشف محامي مجدى شطة تفاصيل استمرار حبسه؛ على الرغم من قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيله في قضية الاتجار في المواد المخدرات في منطقة المرج، وذلك لأن موكله عليه أحكام قضائية في قضية مشاجرة.

وأضاف، أنه تم عمل معارضات في عدد من القضايا المتهم فيها ويتبقي قضية مشاجرة بسبب شقة كان موكلي استئجرها من شخص في الساحل الشمالي ولم يسدد عدد أقساط الإيجار، و حكم عليه بـ 6 أشهر ونفذت فيه جميع المعارضات المتبقي أن يتصالح صاحب الدعوى.

وكانت عدسة صدى البلد التقطت فيديو لحظة ترحيل مؤدي المهرجانات مجدي شطة إلى محبسه من داخل النيابة أثناء عرضه على وكيل النائب العام لنظر واقعة ضبطه بشرب المخدرات في المرج.

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل شطة بضمان مالى 10 آلاف جنيه.

سعد الصغير

وقبل عامين، تم تداول واقعة مطاردة المطرب الشعبي سعد الصغير، لزوجته الراقصة برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها في شوارع حدائق الأهرام بالجيزة، وقيامه بالاصطدام بشخصين وتسبب في إصابتهما، ليتم القبض عليه وزوجته ووالدتها وشقيقتها وسط اتهامات متبادلة بينهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اصطدام سيارة الفنان سعد الصغير بشخصين في حدائق الأهرام، حيث تبين أن المصابين في الحادث، هم زوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها.

وأضافت التحريات بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم ان خلافات زوجية بين سعد وزوجته دفعتهم للتشاجر في الشارع فهربت زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارة وطاردهم سعد الصغير واصطدم بسيارتهن وتم نقلهن الى مستشفى الهرم وتبين اصابتهن باصابات طفيفة.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب تقديم الإسعافات الأولية لهن تم اقتيادهن لقسم الهرم بينما تم التحفظ على سعد الصغير بقسم الشرطة لتبادل الطرفين الاتهامات.

وتحفظت قوات الأمن بالجيزة، على المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها، بعد مطاردة شرسة قادها الصغير في حدائق الأهرام وتبادل الاتهامات بين الطرفين.