اتحاد شباب المصريين بالخارج: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور محمود حسين ،رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشاد حسين ، في تصريحات صحفية اليوم بجهود القيادة السياسية للوصول إلي حل لوقف إطلاق النار وحرص القيادة المصرية علي حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلي صراع أخر، مشيرا إلي أن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه طالب النائب سيد سمير ، عضو مجلس النواب نائب رئيس الاتحاد المجتمع الدولى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لرؤية مصر الثاقبة لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

من جانبه أكد الاعلامي علاء ثروت خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة، مطالباً من العالم كله سرعة التدخل لتحقيق رؤية مصر.

في السياق ذاته قال محمد شحاتة عضو الاتحاد إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يعد خطوة ذات دلالة سياسية وقانونية كبيرة؛ فهو يعزز مكانة فلسطين ويمنحها حقوقا وامتيازات اضافية فى المحافل الدولية بما يتيح لها السعى قدما من أجل التوصل الى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وقال شريف النسيري عضو الاتحاد ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تتويجا للجهود الدبلوماسية التى تقودها مصر والمجموعة العربية فى المحافل الدولية لتغيير الوعى؛ وتصحيح المفاهيم لدى دول العالم من أجل حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه؛ وفضح الأكاذيب وازدواجية المعايير التى تنتهجها الدول الكبرى فى دعم جرائم الاحتلال الاسرائيلى.