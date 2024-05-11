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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة أسماء الجمال تتقدم بطلب إحاطة لفتح مجمعات استهلاكية بمدينة الصف

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة تطالب فيه الحكومة بفتح مجمعات استهلاكية بمركز ومدينة الصف، لتخدم المواطنين، لما لها من مميزات كبيرة من توافر السلع الغذائية بالأسعار الرسمية المحددة من قبل وزارة التموين، بعيدا عن تلاعب التجار باسعار السلع واحتكارها، مما يصب في مصلحة المواطنين ويحفظ حقوقهم.

وأشارت الجمال فى بيان صحفى لها إلى أن مركز ومدينة الصف تتكون من مدينة و 5 وحدات قروية وهم (الوحدة المحلية بالشوبك - الوحدة المحلية بالاخصاص - الوحدة المحلية بغمازةالصغرى - الوحدة المحلية بالاقواز - الوحدة المحلية بالودي).

وتابعت عضو مجلس النواب:به نسبة كبيرة من السكان تقترب من 500 ألف نسمة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتاريخ 1/1/2023، ولا يوجد بها مجمع استهلاكي واحد..

النائبة أسماء الجمال الحكومة طلب احاطة مجمعات استهلاكية مركز ومدينة الصف

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