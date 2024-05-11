سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم السبت 11 مايو 2024 في أبرز بنوك القطاع العام والخاص بمصر.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:59.44 جنيه

سعر البيع :59.63 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك مصر

سعر الشراء:59.24 جنيه

سعر البيع : 59.61 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 58.94 جنيه

سعر البيع : 59.20 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك قطر الوطني

سعر الشراء: 58.99 جنيه

سعر البيع : 59.25 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك المركزي

سعر الشراء: 58.88 جنيه

سعر البيع : 59.05 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنوك( أبوظبي التجاري، قناة السويس، الاستثمار العربي)

سعر الشراء:58.87 جنيه

سعر البيع : 59.25 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنوك ( التجاري الدولي CIB،العربي الإفريقي الدولي)

سعر الشراء:58.87 جنيه

سعر البيع : 59.30 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك HSBC

سعر الشراء:58.81 جنيه

سعر البيع : 59.24 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء:58.87 جنيه

سعر البيع : 59.34 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في المصرف المتحد

سعر الشراء:58.52 جنيه

سعر البيع : 59.19 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:57.88 جنيه

سعر البيع : 59.25 جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت مسجلا 59.44 جنيه للشراء.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.