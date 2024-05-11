عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني في مصر

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال  تعاملات اليوم السبت 11 مايو 2024 في أبرز بنوك  القطاع العام والخاص بمصر.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:59.44 جنيه
سعر البيع :59.63 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك مصر 

سعر الشراء:59.24 جنيه
سعر البيع : 59.61 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  السبت في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 58.94 جنيه
سعر البيع : 59.20 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك قطر الوطني  

سعر الشراء: 58.99 جنيه
سعر البيع : 59.25 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  السبت في البنك المركزي

سعر الشراء: 58.88 جنيه
سعر البيع : 59.05 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنوك( أبوظبي التجاري، قناة السويس، الاستثمار العربي)

سعر الشراء:58.87 جنيه
سعر البيع : 59.25 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  السبت  في بنوك ( التجاري الدولي CIB،العربي الإفريقي الدولي)

سعر الشراء:58.87 جنيه
سعر البيع : 59.30 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك  HSBC

سعر الشراء:58.81 جنيه
سعر البيع : 59.24 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء:58.87 جنيه
سعر البيع : 59.34 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في المصرف المتحد 

سعر الشراء:58.52 جنيه
سعر البيع : 59.19 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:57.88 جنيه
سعر البيع : 59.25 جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت

يقدّم  مصرف أبوظبي الإسلامي  أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت مسجلا 59.44 جنيه للشراء.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.

الجنيه الاسترليني العملات الاجنبية مصرف أبوظبي الإسلامي بنك قناة السويس اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح

ترشيحاتنا

الفقي: لقاءات شيخ الأزهر مع مثقفي مصر لتحرير العقول حققت نجاحات كبيرة

بلدية المحلة يتقدم على الأهلي بهدف صاروخي بالدوري

وزير الرياضة يهنئ كيشو بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

هل انفصلا؟ رسالة غامضة من يوسف الخال لـ نيكول سابا ..شوف رد فعلها

أنا أحترم نفسي وتاريخي| جلسة بين مصيلحي والعشري بعد استقالته من الاتحاد

دعاء حفظ النفس والأولاد.. الحسد مذكور والعين حق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

ملابس أنيقة.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور

بعيدا عن العطور| اللافندر علاج لعدد كبير من الأمراض .. اعرف الأضرار

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

فيديو

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

منذ عام 2003.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-