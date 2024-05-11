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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: لم يعد هناك مبرر للصمت العالمي على الوضع في غزة

الوضع في غزة
الوضع في غزة

ثمّن مرصد الأزهر، الجهود الرامية لوقف العدوان ومحاسبة الكيان الغاشم وقادته على جرائمهم التي ترتكب منذ أكثر من 200 يوم بحق المدنيين العزّل من النساء والأطفال والعجزة في غزة وغيرها من أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار مرصد الأزهر إلى أنه لم يعد هناك ما يبرّر الصمت العالمي المخزي إزاء ما تشهده غزة ورفح من مجازر وحشية لا يصل إلينا من صورها ومشاهدها إلا القليل، وأنه بات على الجميع أن يلتزم بواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه هؤلاء الأبرياء.

وأشاد مرصد الأزهر، في الوقت نفسه بما تقوم به جنوب إفريقيا من تحركات دولية لتحريك الماء الراكد وتنبيه الرأي العام العالمي لما يجب فعله إزاء هذا العدوان الإرهابي.

وواصلت جنوب إفريقيا حراكها القانوني ضد سلطات الاحتلال الصـ.هيـ.وني الغاصب؛ حيث طالبت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير طارئة إضافية في قضية الإبا.دة الجماعية.

وأكدت بريتوريا أن سلطات الاحتـ..لال تزيد من عدوانها وتوسّع من رقعته ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى عزم الاحتـ..لال اقتحام مدينة رفح في عملية عسكرية قد تستمر لشهرين بحسب مصادر بجيش الاحتـ..لال.

وأكدت جنوب إفريقيا أن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتصدى للظروف المتغيرة في غـ..زة، وأن ممارسات الاحتـ..لال تخطت كل الحدود وتجاوزت كل الخطوط، مؤكدةً أن الانتهاكات وجرائم الإبا.دة الجماعية في غزة ورفح أو الضفة الغربية لم يسبق لها مثيل، مما يستوجب ردًا حاسمًا وقرارات أكثر إلزامًا من المحكمة الدولية لوقف زحف الكيان وعدوانه الغاشم على المدنيين الأبرياء.

في سياق متصل، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أن ليبيا ستنضم لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصـ.هيـ.وني.

وفي مشهد آخر من مشاهد دعم القضية الفلسطينية، انطلقت فى جنوب إفريقيا، أمس الجمعة الموافق 10 مايو، أعمال المؤتمر الدولي لمناهضة الفصل العنصري الصـ.هيـ.وني فى فلسطين، الذى تستضيفه مدينة جوهانسبرج، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويعد المؤتمر هو الأول من نوعه الذى يدعو إلى إطلاق حركة عالمية من أجل تفكيك نظام الاحتلال، ومناهضة الفصل العنصري الذي يمارسه الكيان بحق الفلسطينيين، ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية دينية وسياسية وحزبية من جميع أنحاء العالم.

مرصد الأزهر العدوان غزة الأراضى الفلسطينية

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