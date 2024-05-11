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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة .. صور

اللجنة
اللجنة

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور جلال مصطفي السعيد وزير النقل الاسبق ومحافظ القاهرة والفيوم الاسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الفيوم، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس الجامعة العربية المفتوحة والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الاسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عرفة ناصف الأستاذ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة بالجامعة.
 

 ورحّب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور جلال مصطفي السعيد، والدكتور محمود أبوالنصر، وأهدى لهم درع الجامعة تقديراً لجهودهم.

 

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني  شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.


وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

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الأستاذ بكلية الزراعة اختيار عمداء الكليات التربية والتعليم الهندسة جامعة عين شمس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد عبد العال

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