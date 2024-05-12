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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات وهو يخطب الجمعة.. الشيخ الصديق خدم المسجد 40 عاما فنطق الشهادة على المنبر

زوجته
زوجته

معروف عنه سيرته الطيبة بين أهالى عزبة الصعيدى التابعة لقرية الشعراء بمحافظة دمياط،  وتوفي أثناء إلقاء خطبة الجمعة بمسجد القرية، أنه الشيخ  محمد صديق، رجل اعتاد التطوع بالقاء الخطبة بالمسجد  وامامة المصلين.

التقت “ صدى البلد ” بأسرته وأكدت زوجته أنه  قبل صلاه الجمعة أكد عليها  أن تقوم بتجهيز الغداء وجمع ابناؤهم  لتناول وجبة الغداء  بعد أن يقوم بالامامه بالمصلين وإلقاء خطبه الجمعة وقام بتوديع أسرته بابتسامه. 

وأشارت إلى أنه اعتاد ان يتطوع لامامه بالمصلين  وإلقاء الخطبة منذ أكثر من ٤٠ عاما لأنه محبوب بين اهالى القريه وكذلك اسلوبة المهذب  في التعامل مع اهالى القريه.

وأوضح السيد محمد ابنه أنه كان برفقه والده بالمسجد وفؤجي بوالده أثناء إلقاء الخطبه يستند إلى أحد الكراسي ويلفظ الشهادة ويتوفي في الحال وسط تكبيرات من المصلين والجميع كان يبكى  لوفاة الشيخ. 

 

دمياط الشيخ محمد حسن الخاتمة خطبة الجمعة صلاة الجمعة محافظة دمياط محمد صديق

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