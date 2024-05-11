زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: البلاد بحاجة إلى انتخابات الآن

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مساء اليوم السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلية وزعيهما بنيامين نتنياهو، وقال: "الشيء الذي تحتاجه البلاد أكثر من أي شيء آخر هو خروج نتنياهو من حياتنا، البلاد بحاجة إلى انتخابات الآن".

وتشهد إسرائيل هذه الليلة مظاهرات ضد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في تل أبيب، بالتزامن مع 60 مركز تظاهر آخر في جميع أنحاء البلاد.

وهاجم أحد قادة المظاهرات حكومة نتنياهو، قائلا: حكومة منحلة لا تهتم إلا ببقائها بينما لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين لاجئين في بلادهم".

وأضاف: لقد فقد أكثر من 600 جندي من الجيش الإسرائيلي أرواحهم منذ 7 أكتوبر ، وتدرس الحكومة التصويت على مشروع قانون الإعفاء مع ممثلي الأحزاب الحريدية من التجنيد".

وتابع: لا يزال 132 مختطفا يقبعون في أنفاق حماس، والحكومة الخبيثة تحطم أرقامًا قياسية جديدة في الانفصال عن شعب إسرائيل، لقد أصبحت الحكومة الإسرائيلية كيانا معاديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ويجب استبدالها على الفور".