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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الأكلات الشعبية.. طريقة عمل البصارة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل البصارة .

 

المقادير :

ربع كيلو فول مدشوش او مقشور
حزمه بقدونس وشبت وكزبرة
ملح وفلفل اسود وكمون
بصله متوسطه
٥ فصوص ثوم
مكعب مرق

للتزين الوجه ..

بصله كبيره
٣ملاعق زيت

الطريقة :

بعد نقع الفول يتم تصفيته ويوضع في حله به ماء،  بيغلي

نضع إلى الفول البصل والتوابل  والثوم والكزبرة والشبت والبقدونس، والمكعب وتترك المكونات على النار حتى تمام النضج 
يرفع القدر من على النار ويترك حتى يبرد قليلا، ويتم خلطه في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم.

في مقلاة على النار نضع الزيت ويترك حتى يسخن، ونضيف إليه البصل مع التقليب حتى ياخذ اللون الذهبي
ناخد جزء للتزين وننزل بخليط البصارة علي الجزء الآخر
ياخد غلوة  وارفعة من على النار

تغرف البصارة في طبق التقديم ويرش عليها البصل  المحمر، وتقدم مع البصل أو باذنجان مخلل.

 

الاكلات الشعبية طريقة عمل البصارة عمل البصاره

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