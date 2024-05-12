محافظ دمياط: توريد 19873 فدانًا من محصول القمح لهذا الموسم بالشون والصوامع

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم ، بالشون التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد الذى سيستمر حتى منتصف أغسطس 2024.

وأكدت الدكتورة منال عوض على الجهات المعنية بالإشراف على المنظومة والتى تتمثل فى مديريتى الزراعة والتموين بالعمل على انتظام عملية التوريد، موجهة أيضًا بالتيسير على المزارعين ورصد اى معوقات والعمل على حلها فورًا..

وفى هذا السياق،، تلقت " المحافظ " بيانًا حول الموقف الخاص بهذه المنظومة، حيث أشار البيان إلى أن اجمالى المساحة المنزرعة من القمح هذا العام بلغ ٣٦١٣٨ فدانًا، بمعدل زيادة فى المساحة عن العام الماضى بلغ ٥ آلاف فدان ، تم الأمس حصاد ١٥٦٥٠ فدانًا، وتم توريد حتى الأمس كمية بلغت ١٩٨٧٣ طنًا و٧٢١ كيلو جرامًا من القمح ، حيث يتم التوريد بعدد ٦ شون تابعة للبنك الزراعى بكفر سعد وفارسكور والسرو والزرقا ، بالإضافة إلى شونة مطحنة السيالة والسنانية بدمياط واضرب الزرقا.