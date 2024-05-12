رئيس بلدية رفح الفلسطينية لدول العالم: عاملونا مثل البشر.. لنا حقوق في الحياة

كشف الدكتور أحمد صوفي رئيس بلدية رفح الفلسطينية آخر تطورات الأوضاع هناك، قائلاً “كلما مر الوقت يزداد الضغط والإرهاب والحرب المجنونة على الشعب الفلسطيني وتم قفل مربعات كبيرة في بلدة رفح بالذات في الشوكة وحي السلام والجنينة والآن لليوم الخماس على التوالي يتم غلق معبر رفح ومنع دخول المساعدات سواء الغذائية أو الدوائية أو الوقود”.



وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على أون: 5 أيام بدون مساعدات، والمستشفيات مهددة بالخروج من الخدمة، وجفاف الآبار ومحطات التحلية.

نزوح 500 ألف

وحذر رئيس بلدية رفح الفلسطينية قائلا: "رفح تتجه إلى كارثة إنسانية جديدة ولا يوجد أي منطقة آمنة ونعاني من القصف الممنهج وتدمير البيوت، والآن يتم قصف وسط رفح بالمدفعية، ونحو 500 ألف نزحوا داخليا".

ووجه رسالة للعالم قائلاً: "عاملونا مثل البشر.. لنا حقوق في الحياة عليكم مراعاتها".