سكان المرج يشكون من انتشار الورش: مش عارفين ننام

استغاث أهالي منطقة المرج بمحافظة القاهرة تحديدا شارع مؤسسة الزكاة من انتشار الورش المهنية وما يصدر منها من ازعاج مستمر وأصوات عالية .

وقال أهالي المنطقة: نعانى من وجود الورش المهنية التي غزت الشارع وتعمل على زيادة الضوضاء والعوادم والأدخنة بالمنطقة السكنية بالكامل مما حول حياة السكان لجحيم .

وأضافوا: فضلًا عن الصوت العالي نتيجة استخدام الآلات والمعدات، مما جعلت أهالي المنطقة تعاني من صعوبة النوم.

وناشد أهالي المنطقة مسئولين الحي والمحافظة بالنظر إليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم، حيث أن الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة.