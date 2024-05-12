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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات لنجار مسلح وترزي لاتهامهما بسرقة الكابلات الكهربائية بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لنجار مسلح، وترزي بدلة، لاتهامهم بالشروع في سرقة مهمات وأدوات "كابلات كهرباء"، مملوكة لشركة كهرباء جنوب الدلتا أحد شركات القطاع العام والمملوكة للحكومة، بدائرة مركز شرطة طوخ.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1015 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 113 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "جمال ع م"، 26 سنة، نجار مسلح، و"رجب ا ع"، 45 سنة، ترزي بدلة، مقيمان منطقة مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنهما في يوم 9 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ، شرعا في سرقة المهمات أو الأدوات "كابلات كهرباء" المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، وكان ذلك بالطريق العام ليلا حال حيازتهما لسلاح نارى "فرد خرطوش"، إلا أنه قد أوقف أو خاب أثر جريمتهما لأسباب لا دخل لإرادتهما بها وهى ضبطهما حال ارتكابهما لتلك الواقعة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزا ذخيرة "طلقة" مما تستعمل علي السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمرالإحالة، أن المتهمين استعملا القوة أو العنف أو التهديد مع موظفين عموميين وهم النقيب أحمد عصام حسين نصر، والقوة المرافقة له، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهتهم سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وأطلق منه عيار ناري صوبهم، حال تواجد المتهم الثاني معه على مسرح الجريمة، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغا بذلك مقصدهما، كما أحرزا أدوات "بنسة ومفتاحين" دون أن يوجد لحملهم أو حيازتهم أو إحرازهم مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية المؤسسات العامة الكابلات الكهربائية دائرة مركز شرطة طوخ شركة كهرباء جنوب الدلتا

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