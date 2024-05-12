إجلاء أكثر من 4000 شخص من خاركيف الأوكرانية

أجلت السلطات الأوكرانية، أكثر من 4 آلاف شخص من المناطق الحدودية مع روسيا في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد.

ووفقًا لوكالة “فرانس برس”، قال الحاكم الإقليمي أوليج سينيجوبوف، اليوم الأحد إنه "تمّ إجلاء ما مجموعه 4073 شخصاً"، وذلك غداة إعلان القوات الروسية سيطرتها على 5 قرى في هذه المنطقة.

وكان سينيجوبوف قال أمس السبت إنه تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف.

وأوضح سينيجوبوف أنه "تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصاً"، مشيرا إلى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.