عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات ورشة عمل قانون التصالح الجديد.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ فعاليات ورشة عمل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء.

 وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن واعضاء اللجان الفنية والأمانات الفنية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام بالمحافظة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة، والتي تحاضر فيها المهندسة مروة العراقي، رئيس لجنة التصالح بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن ورشة عمل قانون التصالح تهدف إلى التعرف علي جوانب وكافة إجراءات قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية والأمانات الفنية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام بالمحافظة، ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة، موجها بسرعة انهاء اجراءات التصالح وتوعية المواطنين بالقانون ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلي تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن معاً من خلال تقنين اوضاع المواطنين في بعض مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.

من جانبه، أضاف الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج مستمر على مدار 5 أيام تدريبية من الأحد 12 حتى الخميس 16 مايو 2024 ويتضمن العديد من المحاور منها التعريف بالقانون والربط بين القانون واللائحة التنفيذية وعرض النماذج المدرجة بالقانون ودورة العمل في المراكز التكنولوجية.

IMG-20240512-WA0107
IMG-20240512-WA0107
IMG-20240512-WA0105
IMG-20240512-WA0105
IMG-20240512-WA0106
IMG-20240512-WA0106
IMG-20240512-WA0103
IMG-20240512-WA0103
IMG-20240512-WA0104
IMG-20240512-WA0104
الاحتياجات التدريبية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المراكز التكنولوجية جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر رفيع المستوى: السيسي يتابع عن كثب تطورات الاوضاع في غزة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

موضوعات متعلقة

توريد 170 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 في كفر الشيخ

جامعة كفرالشيخ تناقش أول رسالة دكتوراة تضع برنامجاً تدريبياً لتحسين مستوى الطلاب بالمسابقات الدولية|صور

محافظ كفرالشيخ يعلن التشغيل التجريبى لقسم «أورام الأطفال» بالمركز الجديد

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة .. صور

توريد 164 ألفًا و870 طنًا من القمح المحلي بكفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد نصار بسيدي سالم بتكلفة 3 ملايين جنيه

وكيل «أوقاف كفر الشيخ» يفتتح مسجد عزبة الكوم الكبير.. صور

ترشيحاتنا

214 مليار جنيه موازنة التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 54 مليارا

هذا الأمر يزيد اليقين بالله وفيه خيرا الدنيا والآخرة.. داوم عليه

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

محامي ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأت في طلب رسمي للنيابة

ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بـ 16 مليون جنيه

الكشف عن قائد لواء رفح في حركة حماس| صور جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

الفرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي في البحرين تثير السوشيال ميديا

الزمالك في ورطة وجوميز محتار في مركزين.. تفاصيل خطة الأبيض لمواجهة نهضة بركان

فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

قررت الاعتزال.. عزة لبيب تكشف سر اختفاء ليلى طاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-