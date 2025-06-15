الشباب تطلق الدورة الأولى لبرنامج "الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب(الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، فعاليات الدورة الأولى من برنامج " الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي"، بمشاركة نخبة من أبرز المحاضرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ويُعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، ويستهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة بمهارات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمعايير تدريبية دولية معتمدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية مصر 2030.

ويشارك في إلقاء المحاضرات خلال الدورة مجموعة متميزة من الخبراء الدوليين وأساتذة الجامعات المتخصصين، الذين قدموا محتوى علمي متطور يغطي أحدث ما توصل إليه العالم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة ونقلة نوعية نحو تعزيز قدرات الشباب التكنولوجية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتمكينهم من التعامل مع أدوات المستقبل.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن "الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي" تمثل بوابة حقيقية لصناعة جيل جديد من القادة الرقميين، مضيفًا أن البرنامج سيتوسع قريبًا في مجالات تخصصية أكثر تخصصا وتنفيذ دورات أون لاين لخدمة جميع شباب محافظات الجمهورية.

ويُتوقع أن يحقق البرنامج أثراً واسع النطاق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوجه لتكرار الدورات بشكل دوري، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية المحلية والدولية المتخصصة.

الجدير بالذكر بأنه سيتم تنفيذ عدد ( ٥ ) دورات تدريبية بالمرحلة الأولى من البرنامج.