عادل مبارز: جمعت كل أسرة عادل إمام في صورة واحدة بترتيب من المنتج عصام إمام

أكد المصور عادل مبارز، أن كل مسرحيات الفنان عادل إمام مؤلفة بالفيديو والصور الفوتوغرافية، مشيرا إلى أنه كانت هناك صورة تمثل سر تحول عادل إمام من الكوميديا للأدوار الجادة.

وقال عادل مبارز، خلال لقاء له ببرنامج "أنا وهو وهي"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز": “جمعت كل أسرة عادل إمام في صورة واحدة”، مؤكدا أن تلك الصورة كانت بترتيب من المنتج عصام إمام.



وأضاف: "قمت بتصوير الفنان عادل إمام في فيلم “حسن ومرقص”، مؤكدا أن هذا االفيلم كان به قامات عظيمة من الفنان عادل إمام والفنان الكبير عمر الشريف.

