وقع من على الكرسي.. يسرا تروي كواليس مشهد مع عادل إمام في الإنس والجن

كشفت الفنانة يسرا، كواليس تصوير فيلم الإنس والجن مع الفنان الكبير عادل إمام، قائلة: في أحد مشاهد التصوير كان حواليا نار وصرخت لما فتحوا النار".

وقالت يسرا في حوارها في برنامج " أنا وهو وهي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عادل إمام كان قاعد بره وقال دي صرخة واحدة شافت نار"، مضيفة:" عادل إمام فنان غير عادي بمعنى الكلمة".

وأضافت يسرا:" عادل إمام قالي أنا لازم أطلع الجن لأنه دور جديد عليا وغير متوقع ".

وتابعت يسرا :" في مشهد بيني وبينه كان عادل إمام قاعد على كرسي ووقع من عليه والاستديو كله اتقلب ضحك ".