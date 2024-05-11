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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا عن عادل إمام: شال السينما والمسرح على كتفه لمدة 50 عاما

صدى البلد

علقت الفنانة يسرا، على مسيرة الفنان الكبير عادل إمام، قائلة: "عادل إمام شال السينما والمسرح على كتفه لمدة 50 عاما".

 

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 وقالت يسرا في حوارها خلال برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة " صدى البلد": "عادل إمام سافر إلى أسيوط وعرض أفلامه في أكثر فترات انتشار الإرهاب في مصر ".

وتابعت يسرا :" الفن هو ضمير الأمة والمرآة التي نرى فيها كل شيء، وعادل إمام يعشق الفن ومتواجد في دمه ".

وأكملت يسرا:"  عادل إمام يفتخر أن مهنته الفن وعادل إمام بيحب شغله لدرجة كبيرة ومش ممكن يعتزل ويسيب الشغل ".

ولفتت يسرا إلى أن " عادل إمام يتميز باشياء كثيرة وهو رجل جريء ومثقف وقارئ جيد لما يحتاجه الجمهور".

يسرا عادل إمام الفن مصر اخبار التوك شو

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