يسرا تكشف عن موقفها من العمل مع مي عمر ومحمد رمضان.. ماذا قالت؟

كشف الفنانة القديرة يسرا عن موقفها من المشاركة في عمل فني يقوم ببطولته كل من محمد رمضان أو مي عمر ويخرجه محمد سامي .

وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية : المهم يعرفوا امتي ، انا مش هاجي كده وخلاص لازم تعرفني جايبني ليه ، فمثلا فيلم شقو حين شاركت في بطولته كبرني سواء في الايرادات التي حققها الفيلم ، او الدور الجديد الذي العبه .

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.