غادة إبراهيم : أنا أجمل من نانسي عجرم .. وعيوني تشبه مني زكي

حلت غادة إبراهيم ضيفة علي برنامج “ قعدة ستات ” والذي تقوم بتقديمه الإعلامية مروة صبري علي احدي القنوات المشفرة .

وقالت غادة إبراهيم خلال البرنامج : اري نفسي أجمل من نانسي عجرم في حال مقارنتنا قبل اجرائها عمليات التجميل ، فانا لم اجري العمليات التي قامت لها ، ولكن ليست اجمل من هيفاء وهبي فهي علي الطبيعة في غاية الجمال .

وتابعت غادة إبراهيم : هناك تشابه في العين والتظرة بيني وبين مني زكي وهي ممثلة كبيرة ، ولو هناك كان عمل من المممكن ان اظهر في دور والدتها او اختها الكبيرة او قريبتها .

وكان اخر ظهور لغادة إبراهيم من خلال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة العمل من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.