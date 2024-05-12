إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بـ زراعي بني سويف

أصيب 8 أشخاص اليوم "الأحد" في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بطريق بني سويف ـ ببا الزراعي بالقرب من عزبة الوقف، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة المشروع بطريق بني سويف ـ ببا الزراعي بالقرب من عزبة الوقف، نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: محمد أحمد محمد 62 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أمينة سيد بدوي 21 عامًا، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وسامية محمود إسماعيل 49 عامًا، اشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وآلاء سيد عبد الفتاح 24 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كلا من، أحمد جمال شحاته 25 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة، إسراء جنيدي حسن 22 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، شيماء إسماعيل محمد 21 عامًا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، حسني زكريا بريك 64 عامًا، مصابة باشتباه كسر في القدم اليسرى، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.