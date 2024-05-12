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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم منح للباحثين في مختلف المجالات بشاركة بين جامعة بني سويف وهيئة فولبرايت

صدى البلد

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت- مصر، وذلك في اطار التعاون بين  الجانبين، وتنظيم يوم تعريفي عن ملف التمكين والدمج والإتاحة بالجامعة من خلال مبادرة هيئة الفولبرايت لدعم مجال ودراسات ذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة شيرين مهني عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محد ناجي عميد كلية التمريض، ، والدكتورة ايمان قنديل مدير مكتب التعاون  الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتورة عبير سيد معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، ومحمد سليم أمين عام جامعة بني سويف، ووليد السيد دويدار مندوب وزاره التعليم العالي ، وآسر هانى ، والأستاذة مي عياد ، و نهى صلاح ، وسارة جلال أعضاء  فريق هيئة الفولبرايت، و منسقي البرامج المختلفة بها

أشاد الدكتور منصور حسن بالتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة فولبرايت- مصر وتقديم المنح المتنوعة للباحثين في مختلف مجالات البحث العلمي، وانطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع باعتبارهم قوة وطاقة انتاجية يمكن الاعتماد عليها في الجمهورية الجديدة، فإن إدارة الجامعة قد أولت هذا الملف اهتمامًا بالغًا من خلال دعم كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة متحدي الإعاقة والمراكز التابعة، و جميع الأقسام المعنية بهذا الملف في الكليات المختلفة مثل كلية الطب والعلاج الطبيعي والتمريض و التربية الرياضية ومعهد المسنين و معهد الطفولة وعلم نفس الإكلينيكي وكلية الخدمة الاجتماعية وذلك من خلال العمل على تقديم كافة التيسيرات للأكاديميين والباحثين والمهنيين والطلاب لحمل هذه الرسالة السامية.

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مضيفا أن الجامعة تعمل علي تقديم كافة التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الجامعة من خلال كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة متحدي الاعاقة  والترجمة للغة الاشارة من خلال المكتبة الرقمية لخدمة منتسبي الجامعة بل يمتد دور الجامعة لخدمة وتوعية اهالي ذوي الهمم في المراكز والقري، إضافة إلي أن الجامعة تعمل علي إنشاء المراكز المتخصصة لخدمة الاطفال ذوي الاعاقة من خلال التعاون والتنسيق بين كليات الطب البشري، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتربية الرياضية.

ووجهت الدكتورة ماجي نصيف، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة علي حسن الاستقبال ودعمه واهتمامه بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن جامعة بني سويف لها الريادة في هذا المجال من خلال إنشاء أول كلية متخصصة لذوي الاحتياجات.

يذكر أن، فاعليات اليوم قد شملت تنظيم وفد هيئة فولبرايت ندوة تعريفية عن فرص للباحثين والأكاديميين في المجالات النابعة لشئون التمكين والدمج والإتاحة للحصول على درجات علمية في هذا المجال الحيوي ماجستير ودكتوراه وما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية  ومنح ممولة بالكامل من الهيئة.

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