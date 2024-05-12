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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس بورفؤاد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وإعادة الشيء لأصله

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد : بدء أعمال إعادة الشيء لأصله

أعلن  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، عن سير العمل في إعادة الشيء لأصله وبدء وضع طبقة الأسفلت السطحية عقب إنتهاء أعمال إحلال وتجديد كابل توصيل التيار الكهربي بشركة النصر للملاحات، وتماشياً مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع مدينة بورفؤاد وشركة النصر للملاحات

 

وأكد  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أنه يجرى العمل حالياً في إعادة الشيء لأصله بداية من شركة النصر للملاحات بشارع ابن خلدون ومروراً بشارع مالك ابن أنس وشارع حسني مبارك وشارع طلعت حرب وصولاً لموزع كهرباء بورفؤاد ، وأشار إلى أن المسار يبلغ طوله حوالي 2 كم.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد، بسرعة الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد وإعادة الشيء لأصله لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المدينة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة بورفؤاد، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية .

رئيس مدينة بورفؤاد : بدء أعمال إعادة الشيء لأصله

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و أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الخطة الاستثمارية،  ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين،  فضلا عن تطوير المناطق السكنية،  والمجمعات الخدمية،  والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية

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جدير بالذكر أن شركة النصر للملاحات تأسست عام 1961 وتعد من أكبر شركات الملح في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم باستخراج الملح الخام وجميع العمليات الصناعية المرتبطة به من غسيل وطحن وتكرير وتعبئة وتوزيع في الداخل والخارج.

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