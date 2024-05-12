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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد علي ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية وتحسين جودتها

محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي «لنظام

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم الأحد، مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي «لنظام الفصل الواحد » ، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب. وذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفواد وقيادات التعليم والجامعة

وتفقد محافظ بورسعيد الفصول الدراسية داخل المدرسة و معرض للمدارس المجتمعية لعدد 12 مدرسة علي مستوي المحافظة ،و معرض مشغولات يدوية ومصنوعات اغذية ، كما شهد المحافظ خلال الافتتاح عرض فقرة فنية عن بورسعيد وتاريخها لطلاب مرحلة رياض الأطفال ،مشيدا بالمستوى المتميز للمدرسة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

وأشار محافظ بورسعيد ان المحافظة  حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها، مشيرا ان المدرسة تم تطويرها على أعلى مستوى من أجل أبناءنا الطلاب ومزودة بكافة الإمكانيات التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا و دعم خطة التطوير في قطاع التعليم .

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محافظ بورسعيد يفتتح مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي «لنظام الفصل الواحد »

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وأكد اللواء عادل الغضبان أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب ،ومؤكداً علي ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

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