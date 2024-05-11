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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء|محافظ بورسعيد يُتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق وتكثيف ا

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت اجتماعًا موسعًا، لاستعراض مستجدات العمل في استقبال طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء ، طبقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 للتصالح على مخالفات البناء ، وذلك بحضور  رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، و الجهات المختصة بالمحافظة ، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

في بداية الاجتماع ، اطمأن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على انتظام العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، للأسبوع الثاني حيث أكد محافظ بورسعيد على أن المراكز التكنولوجية بجميع أحياء بورسعيد و مدينة بورفؤاد ، كثفت أعمالها لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 منذ الثلاثاء الماضي .

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه محافظ بورسعيد  بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة ، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

محافظ بورسعيد يعتمد مخطط مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي الحراسات وعبد الحليم محمود

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة التيسير علي المواطنين خلال إجراءات التصالح بمخالفات البناء

وفي سياق متصل ، تابع محافظ بورسعيد  مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء  بورسعيد ومدينة بورفؤاد ،  واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة و مشروعات تطوير ورصف الطرق، وأعمال النظافة .

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق وتكثيف اعمال النظافة

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كما استعرض تقريرا حول موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد ،حيث وجه المحافظ الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل في مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين،  خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

ووجه المحافظ بالتوسع في أعمال النظافة وإزالة الاشغالات في مختلف أحياء بورسعيد، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية المميزة لبورسعيد. 

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