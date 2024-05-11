محافظ بورسعيد يعتمد مخطط مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي الحراسات وعبد الحليم محمود

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، اجتماعا ، لمتابعة مستجدات العمل في تطوير و رفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور بنطاق محافظة بورسعيد و ذلك بحضور المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد و المهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد و إدارات التخطيط الاستراتيجي والمشروعات و التخطيط العمراني و المالية.
و خلال الاجتماع ، اعتمد محافظ بورسعيد مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي الحراسات وعبد الحليم محمود بحي الزهور ( منطقة عمر بن عبد العزيز)، ضمن الخطة الموسعة الجارية بحي الزهور ، لتطوير الطرق و المحاور الرئيسية و الفرعية ، مشيرا أن أعمال التطوير ستشمل على اقامة ملاعب خماسية ومناطق خضراء مفتوحه ومناطق ترفيهية للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل ايضا اعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية
موجها بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة لتطوير المنطقة و التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل ، لتنفيذ عمل يليق بالتنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا
يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير منظومة الطرق و المحاور بجميع أحياء بورسعيد و تلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد ، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور .