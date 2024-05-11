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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد مخطط مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي الحراسات وعبد الحليم محمود

محافظ بورسعيد يعتمد
محافظ بورسعيد يعتمد مخطط مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شا

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، اجتماعا ، لمتابعة مستجدات العمل في تطوير و رفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور بنطاق محافظة بورسعيد و ذلك بحضور المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد و المهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد و إدارات التخطيط الاستراتيجي  والمشروعات و التخطيط العمراني و المالية.

و خلال الاجتماع ، اعتمد محافظ بورسعيد مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي الحراسات وعبد الحليم محمود  بحي الزهور  ( منطقة عمر بن عبد العزيز)، ضمن الخطة الموسعة الجارية بحي الزهور ، لتطوير الطرق و المحاور الرئيسية و الفرعية ، مشيرا أن أعمال التطوير ستشمل على اقامة ملاعب خماسية ومناطق خضراء مفتوحه ومناطق ترفيهية للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

محافظ بورسعيد يعتمد مخطط مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي الحراسات

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وأشار محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل ايضا اعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية

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موجها بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة لتطوير المنطقة و التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل ، لتنفيذ عمل يليق بالتنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير منظومة الطرق و المحاور بجميع أحياء بورسعيد  و تلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد ، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور  .

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