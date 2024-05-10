لإعاقتها أعمال التطوير.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع ستالينجراد في بورسعيد

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد تحت إشراف ومتابعة المهندس نعمان علي نعمان حملاتها المكبرة، لإزالة ورفع الإشغالات والمخالفات والتعديات بعدد من الشوارع في نطاقه ومنها شارع ستالينجراد بنطاق الحي، والذي يشهد أعمال تطوير موسعة لرفع كفاءته.

وأسفرت حملة مناخ بورسعيد عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق ، والتنبيه بعد تكرار المخالفات والتأكيد علي المتابعة اليومية للمخالفين، وتوسعة الشوارع أمام الحركة المرورية .

إزالة الأشغالات بشارع ستالنجراد فى مناخ بورسعيد لأعمال التطوير 1000313690 1000313691 1000313692 1000313687 1000313688 1000313689 1000313684 1000313685 1000313686 1000313681 1000313682 1000313683 1000313678 1000313679 1000313680

يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، بمحافظة بورسعيد ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة المهندس نعمان علي للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة السيد الضوي سكرتير الحي وفريق العمل بإدارة الإشغالات .