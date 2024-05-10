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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإعاقتها أعمال التطوير.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع ستالينجراد في بورسعيد

إزالة الأشغالات بشارع
إزالة الأشغالات بشارع ستالنجراد فى مناخ بورسعيد لأعمال التطو

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد تحت إشراف ومتابعة المهندس نعمان علي نعمان حملاتها المكبرة، لإزالة ورفع الإشغالات والمخالفات والتعديات بعدد من الشوارع  في نطاقه ومنها شارع ستالينجراد بنطاق الحي، والذي يشهد أعمال تطوير موسعة لرفع كفاءته.

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وأسفرت حملة مناخ بورسعيد عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق ، والتنبيه بعد تكرار المخالفات والتأكيد علي المتابعة اليومية للمخالفين، وتوسعة الشوارع أمام الحركة المرورية .

إزالة الأشغالات بشارع ستالنجراد فى مناخ بورسعيد لأعمال التطوير

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يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، بمحافظة بورسعيد ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة المهندس نعمان علي للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة  السيد الضوي سكرتير الحي وفريق العمل بإدارة الإشغالات  .

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