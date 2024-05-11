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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة التيسير علي المواطنين خلال إجراءات التصالح بمخالفات البناء

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد ، واصلت استقبال المواطنين للأسبوع الثاني على التوالي ، لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

و أكد محافظ بورسعيد أن المراكز التكنولوجية بالأحياء استقبلت 24 طلب لشهادة بيانات من المواطنين ، لافتا إلى انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين  كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق  تدريب  العاملين  بالمراكز التكنولوجية عليها .

وشدد على العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين ، و تسهيل الإجراءات ، و ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة  بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

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ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمره لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء ، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة .

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