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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجمع مراكز تدريب بورسعيد المهني يفتح أبوابه لقبول دفعات جديدة

مراكز بورسعيد للتدريب
مراكز بورسعيد للتدريب المهني

أعلنت المهندسة سحر البدرى مدير مجمع مراكز بورسعيد المهنى عن البدء فى قبول دفعة جديدة من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد(٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) للالتحاق الصف الأول الثانوي الصناعي والحصول علي دبلوم يؤهل لدخول المعاهد والكليات (جميع كليات الهندسة والمعاهد الهندسية سواء خاصة أو حكومية).

 

وأوضحت مدير مجمع بورسعيد للتدريب المهني أنه تم التنسيق مع المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ خلال لقاء بمكتبه بالديوان العام للحي للقيام بحملات توعية وتسليط الضوء على دور المركز وأهميته فى تقديم خدمة تعليمية متميزة .

ومن جانبه أوضح رئيس مناخ بورسعيد أن اللقاء جاء في إطار بروتوكول التعاون مع المركز كمؤسسة تعليمية تقع في نطاقه ؛ و لبحث أوجه التعاون سواء في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل وتحويل المجال الوظيفي من خلال الالتحاق بعدة دورات تدريبية متخصصة في المجالات الحرفية، في مجالات ( اللحام ،الكهرباء الصناعية ، الخراطة، ماكينات الورش، برادة شبكات المواسير الصناعية، التبريد والتكييف ، صيانة السيارات، والحاسب الآلي) وغيرها العديد من المجالات.

مراكز بورسعيد للتدريب المهني

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1000313673
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1000313674

وأشار رئيس مناخ بورسعيد  إلي أن المركز صرح تعليمي كبير  يقدم العديد من الخدمات التعليمية لاسيما للطلاب من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية ويعلن عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2024 – 2025 للالتحاق بالصف الأول الثانوى الصناعى والحصول على دبلوم يؤهل لدخول المعاهد والكليات ) جميع كليات الهندسة والمعاهد الهندسية سواء خاصة أو حكومية ).

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وناقش رئيس حي المناخ خلال اللقاء بمديرة مجمع مراكز تدريب بورسعيد كيفية تحقيق أكبر استفادة لأبناء حي المناخ من الجنسين خريجين وطلاب ممن يرغبون في تغيير مجالهم الوظيفي أو من خريجي الدبلومات الفنية لتأهيلهم لسوق العمل ، ومميزات الالتحاق بمثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة.

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