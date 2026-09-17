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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعاية انتخابية.. بن غفير يوزع فتاحات زجاجات على شكل أسلحة داخل مدرسة إسرائيلية

فتاحات زجاجات على شكل أسلحة
فتاحات زجاجات على شكل أسلحة
ناصر السيد

وزع حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، بزعامة وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم فتاحات زجاجات مصممة على شكل سلاح على طلاب مدرسة ثانوية كانوا يجرون انتخابات تجريبية.

وحملت ميدالية المفاتيح صورة لبن غفير وشعار حزبه، بالإضافة إلى عبارة: "الأسلحة تنقذ الأرواح"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأثارت هذه الهدية ردود فعل غاضبة من شخصيات إسرائيلية معارضة اعتبرتها تصرفاً غير لائق ومستهجناً.

وتشتهر مدرسة "بليخ" الثانوية في مدينة "رمات غان" بإجراء تصويت تجريبي قبيل كل انتخابات، وغالباً ما تتنبأ نتائج هذا التصويت بالنتائج الفعلية للانتخابات. 

وفي تصويت اليوم، منح طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر أكبر عدد من الأصوات لحزب "ياشار"، تلاه حزب "بيحاد"، ثم حزب "الليكود"، وجاء حزب "عوتسما يهوديت" في المركز الرابع.

وكتبت عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين، نعاما لازيمي، على منصة "إكس": "في ندوة بمدرسة ثانوية، حيث الغالبية العظمى من الحضور قاصرون، يقوم الوزير المسؤول عن إنفاذ القانون بتوزيع ميدالية مفاتيح تعمل أيضاً كفتاحة للمشروبات الكحولية ومصممة على شكل سلاح، هذا هو حال أتباع كهانا المجرمين باختصار".

وصرح نائب رئيس بلدية رمات غان، لياد إيلاني، لموقع "واينت" (Ynet) الإخباري بأن عدداً من أولياء الأمور تواصلوا معه معبرين عن "صدمتهم واستيائهم الشديد" بشأن ميداليات المفاتيح هذه.

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