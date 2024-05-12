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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يمثل ضغطا على الاحتلال

صدى البلد

رحب النائب رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، باعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا، تمثل خطوة جديدة ضمن الخطوات التي تتحرك الدولة المصرية  في إطارها لإدانة إسرائيل، مضيفًا أن القرار المصري سيعطي زخمًا كبيرًا للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، كما تمثل حصارًا سياسيًا للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن تلك الدعوى سوف تأخذ منحنى آخر وسيكون لها تأثيرات على الجانب الإسرائيلي، مضيفًا أن مصر الآن تتحرك بشكل مختلف في ظل التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات التي لم يعد لأحد أن يغض الطرف عنها.

وشدد المستشار رضا صقر، على أهمية توسيع دائرة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف عدوانها على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني وإن كان صامدًا أمام هذا العدوان، إلا أنه يتعرض للإبادة الجماعية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي.

رضا صقر الاتحاد جنوب افريقيا إسرائيل

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