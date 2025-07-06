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ريال مدريد يتقدم بثنائية نظيفة على دورتموند في الشوط الأول من قمة مونديال الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يتقدم بثنائية نظيفة على دورتموند في الشوط الأول من قمة مونديال الأندية

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني الشوط الأول أمام بوروسيا دورتموند الألماني متقدماً بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي يُقام حالياً على ملعب “ميتلايف” بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.
 

هدف مبكر لجونزالو جارسيا يعادل رقم كريستيانو

افتتح النجم الصاعد جونزالو جارسيا التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة العاشرة، بعد أن ارتقى لرأسية متقنة أسكن بها الكرة شباك الحارس الألماني، محرزاً هدفه الرابع في النسخة الحالية من البطولة.

وبهذا الهدف، يعادل جارسيا إنجاز النجم التاريخي كريستيانو رونالدو، كأول لاعب من ريال مدريد يسجل 4 أهداف في نسخة واحدة من مونديال الأندية، في إنجاز شخصي مميز يعكس تطوره اللافت.

خوان جارسيا يعزز التقدم بهدف ثانٍ

لم ينتظر ريال مدريد طويلاً ليُضاعف النتيجة، حيث أحرز المدافع الأيسر خوان جارسيا الهدف الثاني في الدقيقة العشرين، بعد متابعة ناجحة لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من حالة التراجع في دفاع الفريق الألماني.
 

تفوق واضح للملكي في الشوط الأول

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بشكل كبير، ونجح في فرض أسلوبه الهجومي السريع، مستغلاً الثغرات في دفاع دورتموند.

ومع انطلاق الشوط الثاني، يُتوقع أن يواصل النادي الملكي الضغط من أجل تأمين التأهل إلى نصف النهائي، فيما سيحاول بوروسيا دورتموند العودة في النتيجة وتعديل الأوضاع.


 


 


 

مباراة مثيرة بين عملاقي أوروبا، وسط أجواء جماهيرية حماسية في نيوجيرسي، تنذر بأن الشوط الثاني سيحمل المزيد من الإثارة والتشويق


 

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