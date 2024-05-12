برلماني: «العلاج على نفقة الدولة» سيصل لمستحقيه بعد إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية

كشف النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، عن تأثير إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية على «العلاج على نفقة الدولة".

وقال النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " أهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي ستجعل العلاج على نفقة الدولة لمن يستحق بالفعل، وبدرجة أعلى من الدرجة الحالية".

وأضاف: "دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية، يعتبر من الأشياء المهمة والضرورية جدًا لتحسين تقديم الخدمات للجمهور، وكان في البداية دخوله «مرعب»، لأنه دخل بدون ضوابط محدودة للتسعير والمعاملة.

وأشار النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، إلى أن استراتيجية وزارة الصحة تستهدف توزيع مشاركة القطاع الخاص بجميع المحافظات.

