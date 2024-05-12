برلماني: "الصحة" تستهدف توزيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية.. فيديو

قال النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، إن وزارة الصحة تستهدف توزيع مشاركة القطاع الخاص بجميع المحافظات.

وأضاف النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أهمية القطاع الخاص تكمن في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ومن ثم تحقيق أرباح".

وأوضح أن وزارة الصحة المصرية ليست سيئة بالمعنى المعروف، فالمشكلة التي يعاني منها هو أنه صالح لفئة قليلة جدًا من الأعداد الهائلة المصابة، وهو ما ينتج عنه تقصير في تقديم بعض الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية، يعتبر من الأشياء الهامة والضرورية جدًا لتحسين تقديم الخدمات للجمهور.

