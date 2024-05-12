صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

حرص كل من الفنان محمد جمعة وإبراهيم السمان والمذيعة ريهام عياد والمخرجة نيروز أبو زيد والمنتج مصطفى السويفي، على الاحتفال مع المطربة نوال بنجاح أغنيتها الأخيرة "ياخيبتو" التي طرحتها وتقطيع التورتة معها، وأشادوا بها متمنين لها المزيد من النجاح وتقديم أغانى مميزة خلال الفترة المقبلة .

وطرحت مؤخرا المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية "مخصماك" أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد وإنتاج مصطفى السويفي، وظهرت نوال خلال الفيديو بإطلالة فتاة ترتدي جلابية فلاحي، نالت إعجاب الجمهور.

وطرحت مؤخرا في موسم رمضان المطربة نوال عبد الشافى أغنية خلصانة من تتر مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، وشاركها فى الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هانى يعقوب.