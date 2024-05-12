الإنتاج الإعلامي: الصين ترغب في عمل أفلام للأطفال بالتعاون معنا.. تفاصيل

قال الدكتور هاني أبو الحسن ، مستشار رئيس مدينة الانتاج الاعلامي ، لشؤون التعاون الدولي ، إن بادرة تعاون الصين معهم لإنتاج أفلام للأطفال تنجح بالتعاون مع الطرفين ، وتمت دعوتي لمنتدى الصين العربي لإنتاج الأنيمشن ، وهو تجمع لشركات إنتاج ، وصناع سينما.

وتابع الدكتور هاني ابو الحسن ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مع خيري " مع الاعلامي خيري رمضان على فضائية " المحور "، أن مصر لديها امكانيات كبير للتصوير فيها ، واي شخص بالخارج سمع عنها ، وحصلت على تكليف من رئيس مدينة الانتاج الاعلامي بالتعاون مع اسيا ، وعلى غرار ذلك سافرت الي الصين وقدمت " برزنتيشن " رائع .

وتابع : الصين ترغب في انتاج افلام وأغاني للأطفال، وإنتاج أعمال لتقارب العالم العربي والصيني .

ولفت إلى أن هناك دعوات تتم لصناع للسينما للتصوير في مصر ، ومتابعة الجولات ، لافتا إلى أن الوضع توقف لفترة كبيرة مضت.