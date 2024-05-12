إسرائيل هتتجنن.. عمرو أديب: عدم وجود مصر في القضية الفلسطينية خسارة فادحة للاحتلال

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن إسرائيل لم تخسر فقط أعدادا كبيرة من جنودها في غزة؛ بل إنها خسرت خسارة سياسية فادحة.

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن إسرائيل خسرت مصر تماما، فمصر تعبر عن غضبها يوميا؛ من خلال إجراءات وبيانات تدين الأفعال الإسرائيلية.

وأضاف "أديب"، أن عدم وجود مصر في المعادلة الفلسطينية؛ خسارة فادحة للإسرائيليين، مؤكدا: "مصر ليست سهلة".

ونوه بأن إسرائيل تحاول الآن فعل أي شيء؛ لإعادة مصر للمعادلة مرة أخرى، وهي الأن في مشكلة مع مصر بسبب عملياتها في رفح.