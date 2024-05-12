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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عمر هاشم: الإمام عبد الحليم محمود كان له كرامات الأولياء

عبد الحليم محمود
عبد الحليم محمود

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الدكتور عبد الحليم محمود حكى لهم إنه أصابه كرب شديد، وجاء له أحد الصالحين وأعطاه صيغة من صيغ الصلاة على النبي، وطلب منه قراءتها فى خلوة، لافتا إلى أنه عندما قرأ الصيغة تحولت إلى نور، فعلم أن هذا من علامات تفريج الكرب وهى إحدى علامات خوارق العادات التى تحدث لأولياء الله.

أحمد عمر هاشم يحذر المسلمين من سلوك التنابز والسخرية

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف"، اليوم الأحد: " الإمام والعالم عبدالحليم محمود شيخ الازهر الشريف الأسبق، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخذه هو ومعه علماء المسلمين والقوات المسلحة وعبر النبي قناة السويس في اشارة منه بنجاح العبور للجيش المصري".


وتابع: "الدكتور عبد الحليم استيقظ وذهب على الفور إلى الرئيس محمد أنور السادات وأخبره بما رآه في المنام ليرسخ في عقل السادات أمل النصر والعبور، وأخذ يقود كتائب الدعوة الإسلامية حتى ينشروا الروح المعنوية بين الجيوش".


تحل اليوم، ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الراحل الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود، فى العاشر من مايو، فعلى ضفاف ترعة الإسماعيلية بعزبة أبو أحمد، بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ولد الشيخ عبد الحليم محمود سنة 1328 ه ويوم 10 مايو 1910م، ونشأ فى أسرة كريمة شريفة ميسورة، مشهورة بالصلاح والتقوى، وهو الابن الأكبر لأشقاء "3 ذكور و4 بنات.
 

الدكتور أحمد عمر هاشم الصلاة على النبي علامات تفريج الكرب عبدالحليم محمود شيخ الازهر الشريف الأسبق

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