استشاري: الكوليسترول وحش كاسر يسبب جلطات.. فيديو

وصف الدكتور سامح القفاص، استشاري طب القلب والقسطرة وأستاذ مساعد طب القلب بالقصر العيني، مرض الكوليسترول بأنه وحش كاسر ، موضحا أنه يطلق عليه القاتل الصامت مثل الضغط والسكر .



واوضح سامح القفاص، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو السبب الرئيسي في حالات الإصابة بجلطات القلب والمخ .

وشدد أنه لا يفضل أن يزيد معدل الكوليسترول عن 130 لافتا الي أنه لا بد من التعامل مع الكوليسترول على أنه سم داخل الجسم ولا بد من تقليل مستواه داخل الدم .

نوه : هناك أدوية جيدة داخل مصر تتعامل معه، ناصحا بتناول زيت الزيتون فهو جيد لرفع الكوليسترول النافع.