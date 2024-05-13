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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري يثمن دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية

الحرية المصري
الحرية المصري

ثمن حزب الحرية المصري، إعلان وزارة الخارجية المصرية اعتزام التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.


واضاف النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اسرائيل تخطت جميع الخطوط الحمراء وعلى جميع الدول المؤثرة وصاحبة القرار أن تتدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تنتهجها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ويجب على جميع الدول دعم هذه الدعوى للوصول إلى الهدف المرجو بوقف إطلاق النار وسرعة  إدخال المساعدات إلى القطاع.

كما أكد مهنى، دعم الحزب للقيادة السياسية وما يمثلها في اي قرارات تتخذها بهذا الشأن، مؤكدا أن الشعب بأكمله لديه الثقة الكاملة في قدرتهم على إدارة الأمور وحماية الأمن القومي والوقوف من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدم قتل القضية بإبادة شعبها.


وتابع عضو مجلس النواب، أن تأكيد مصر  على رفضها التام التهجير القسري والممارسات التي تتخذها إسرائيل في خطة ممنهجة لنزوح المدنيين خارج أرضهم، يؤكد أن القضية ليست محاربة حماس كما تدعي اسرائيل وانما الهدف الحقيقي هو إبادة الشعب الفلسطيني وتهجير الباقي منه خارج أرضه والقضاء على الدولة الفلسطينية نهائيا وفقد هويتها وإزالة اسمها من الوجود، وهذا ما نرفضه شكلا وموضوعا قيادة وشعبا وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي قرار يتخذه لحماية الحدود المصرية والحفاظ عليها.

حزب الحرية المصرى جنوب افريقيا إسرائيل قطاع غزة غزة

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