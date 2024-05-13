أخبار الفن: صابر الرباعي يجيب على سؤال من هى صوت مصر وطرح برومو فيلم تاني تاني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها:

كشف الفنان أحمد صلاح حسني عن كواليس تصويره فيلمه أوسكار عودة الماموث والذى يستعد لطرحه فى السينمات خلال الفترة القليلة القادمة.



وقال صلاح حسني فى تصريح خاص لصدي البلد أنه بذل مجهود كبير وضخم للتحضير لهذا الفيلم وصلت مدتها إلى ثلاث سنوات، مشيرا أنه بدأ التحضير للفيلم منذ عام 2021.



وتابع صلاح حسني أن شخصيته فى الفيلم تتطلب مواصفات معينة لكونها تعتمد كليا على الجرافيك لذلك كان هناك تدريبات خاصة يقوم بها مع المدرب نور خطاب بالتعاون مع المخرج هشام الرشيدي.



وأضاف أحمد صلاح حسني أنه رفض خلال الفترة الماضية الكثير من الأعمال من أجل التركيز فى هذا الفيلم والمصنف ضمن أفلام الخيال العلمي متمنيا أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور.



أعلن الفنان تامر حسني عن بدأ سلسلة جديدة لسرد تفاصيل رحلته مع الشهرة منذ بداية مشواره الفني وحتى الآن.

وأكد تامر حسني أنه سوف يقوم بنشر تفاصيل رحلته الفنية مع الشهرة والنجومية بشكل يومي بنشر فيديو ويقوم بسرد تفاصيله وحكايته.



ونشر تامر فيديو له من حفل بالمغرب بداية مشواره الفني وعلق عليه قائلا: كل كام يوم هتكلم معاكم عن لحظه مهمه في مشواري جايز تنفع أو تشجع حد محتاج يسمع عنها، الفيديو ده مش مجرد ڤيديو حفله في حياتي



أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر عن خوضه أولى تجاربه الإنتاجية بفيلم هيروشيما مع المخرج أحمد نادر جلال.



وبدأ أيمن يهجت التحضير لفيلمه الجديد بعقد جلسات عمل مع المخرج أحمد نادر جلال واختيار أبطاله لبدء التصوير بعد عيد الأضحى القادم.



وانتهي أيمن بهجت قمر من تأليف الفيلم بالكامل ويعمل حاليا على عقد جلسات عمل للبدء فى تصويره خلال أسابيع قليلة من الآن.



كشف الفنان محمد ثروت عن خطة أعماله الفترة القادمة فى السينما وتفاصيل الأفلام التى يخوضها خلال موسم الصيف القادم.



وقال ثروت فى تصريح خاص لصدى البلد أنه لديه مجموعة من الأفلام الجديدة التى يقوم بتصويرها حاليا لخوض بها موسم الصيف السينمائى وعلى رأس هذة المجموعة فيلم أوسكار عودة الماموث مع الفنان أحمد صلاح حسني وهنادي مهني.



أكد الفنان صابر الرباعي أنه يحترم جميع الأصوات التونسية التى تمثل بلده خارج تونس، مشيرا أن جميعها أغاني لها قيمتها وجمهورها ويعتبر أى صوت منهم هو صوت تونس.



وعن رأيه فيمن تستحق لقب صوت مصر بين أنغام وشيرين وأمال ماهر أكد صابر الرباعي فى تصريح خاص لصدى البلد أن أصوات الفنانات الثلاثة من أفضل الأصوات الموجودة على الساحة ومن الصعب تحديد من هي صوت مصر.



طرحت الشركة المنتجة لفيلم تاني تاني البرومو الدعائى الرسمي للفيلم استعداد لعرضه فى السينمات يوم 22 من شهر مايو الحالي.



الفيلم بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم وبيومي فؤاد وإبرام سمير ومحمود حافظ ومن تأليف الراحل محمد نبوي وإخراج شريف إسماعيل