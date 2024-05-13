محمد ثروت يكشف خطة أعماله الفترة القادمة

كشف الفنان محمد ثروت عن خطة أعماله الفترة القادمة فى السينما وتفاصيل الأفلام التى يخوضها خلال موسم الصيف القادم.



وقال ثروت فى تصريح خاص لصدى البلد أنه لديه مجموعة من الأفلام الجديدة التى يقوم بتصويرها حاليا لخوض بها موسم الصيف السينمائى وعلى رأس هذة المجموعة فيلم أوسكار عودة الماموث مع الفنان أحمد صلاح حسني وهنادي مهني.





وأضاف ثروت أنه انضم مؤخرا لفريق عمل فيلم جارداية مع الفنانة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد ومن تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندى.



وتابع ثروت أنه أيضا يحضر حاليا لتصوير فيلمه الجديد مع الفنان تامر حسني والذى يحمل أسم ري يستارت مع المخرج سارة وفيق.



وهناك فيلم أخر بدأ فى تصويره منذ شهر رمضان الماضى وهو فيلم أتنين فى واحد مع الفنان سامح حسين وسهر الصايغ.





فيلم أوسكار عودة الماموث

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم " أوسكار - عودة الماموث" الاعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور احداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن و ينمو في قلب القاهرة .

يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني ، هنادي مهنا ، محمد ثروت ، و الطفلة ليا سويدان و أحمد البايض .