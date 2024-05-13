أحمد صلاح حسني يكشف كواليس تصويره فيلم "أوسكار عودة الماموث"

كشف الفنان أحمد صلاح حسني عن كواليس تصويره فيلمه أوسكار عودة الماموث والذى يستعد لطرحه فى السينمات خلال الفترة القليلة القادمة.



وقال صلاح حسني فى تصريح خاص لصدي البلد أنه بذل مجهود كبير وضخم للتحضير لهذا الفيلم وصلت مدتها إلى ثلاث سنوات، مشيرا أنه بدأ التحضير للفيلم منذ عام 2021.



وتابع صلاح حسني أن شخصيته فى الفيلم تتطلب مواصفات معينة لكونها تعتمد كليا على الجرافيك لذلك كان هناك تدريبات خاصة يقوم بها مع المدرب نور خطاب بالتعاون مع المخرج هشام الرشيدي.



وأضاف أحمد صلاح حسني أنه رفض خلال الفترة الماضية الكثير من الأعمال من أجل التركيز فى هذا الفيلم والمصنف ضمن أفلام الخيال العلمي متمنيا أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور.





وطرحت الشركة المنتجة لفيلم " أوسكار - عودة الماموث" الاعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور احداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن و ينمو في قلب القاهرة .

يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

'أوسكار - عودة الماموث' يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني ، هنادي مهنا ، محمد ثروت ، و الطفلة ليا سويدان و أحمد البايض .