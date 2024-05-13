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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم.. طرح برومو فيلم تاني تاني

فيلم تاني تاني
فيلم تاني تاني

طرحت الشركة المنتجة لفيلم تاني تاني البرومو الدعائى الرسمي للفيلم استعداد لعرضه فى السينمات يوم 22 من شهر مايو الحالي.

الفيلم بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم وبيومي فؤاد وإبرام سمير ومحمود حافظ ومن تأليف الراحل محمد نبوي وإخراج شريف إسماعيل

 

ويأتى عرض فيلم “تانى تانى” بعد رحيل مؤلفه محمد نبوى بعد عامين ونصف تقريبا وهو العمل الذى كان يطلق عليه اسم “جوازة بالعافية”. 

 وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية هدى تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.

غادة عبد الرازق ورمضان 2025

 

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن تعاقدها على مسلسل جديد من المقرر عرضه فى رمضان المقبل، كما أنها تحضر إلى فيلم جديد تعود به إلى السينما.

وقالت غادة عبد الرازق، عبر برنامج “et بالعربى”: “أحضر لمسلسل جديد في رمضان القادم 2025، أتمنى أن يعجب الجمهور”.

وأكدت غادة عبد الرازق، أنها تحضر لفيلم جديد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من المقرر عرض فيلم بعنوان “البقاء للأفضل” في دور العرض حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركها البطولة الفنان أحمد آدم والفنان بيومي فؤاد.

 

وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق على الانتقادات التى وجهت لها بشأن فارق السن الذى كان بينها وبين الفنان محمد علاء الذى كان يجسد دور زوجها ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال لقائها فى برنامج “et بالعربي”، إنها دائما تحب إثارة الجدل، وإنها كانت ستشعر بعدم الرضا إذا مر المسلسل مرور الكرام على الجمهور.

وأضافت أن الانتقادات بشأن وجود فارق سن بينها وبين محمد علاء لا تشغلها مطلقا، وأن هذا مجرد تمثيل، معلقة: “أنا اتجوزت ناس أكبر مني وناس أصغر مني، وإحنا كنا بنمثل”.

فيلم تاني تاني جوازة بالعافية” غادة عبد الرازق احمد ادم

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