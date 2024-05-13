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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: نظرتنا الاستراتيجية للحوار الإقليمي والتعاون تشمل مصر

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن رؤية طهران للحوار والتعاون الإقليميين تشمل عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية بما فيها مصر.

وأضاف عبداللهيان في تصريح لوكالة "إرنا" للأنباء، على هامش ملتقى "الحوار الإيراني – العربي" في طهران: "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على الحوار والتعاون مع بلدان الجوار والمنطقة، استطاعت تحقيق نتائج لافتة في مجال بناء الثقة وتثبيت التوجهات الشاملة وإرساء الإنجازات الحقيقية والملموسة والشفافة مع الدول الإسلامية والعربية بما فيها السعودية ومصر".

ولفت إلى أن المشاورات واللقاءات والاتصالات الهاتفية بين مسؤولي إيران ومصر "مؤشر على الفهم السياسي المتبادل للقاهرة وطهران بشأن مدى أثر الحوار والتعامل المشترك على طريق المضي قدما بالعلاقات الثنائية ونتائجها في التطورات الإقليمية".

وزير الخارجية الإيراني طهران مصر الدول العربية

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