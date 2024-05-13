صحف الإمارات اليوم.. مصر تصفع إسرائيل بدعم جنوب إفريقيا في لاهاي.. رئيسة مقدونيا الشمالية تثير خلافا دبلوماسيا بسبب كلمة.. وطلاب ينسحبون من حفل تخرج جامعة أمريكية دعمًا لفلسطين

مصر تصفع إسرائيل بدعم جنوب إفريقيا في لاهاي

بريطانيا تواجه تحدياً قانونياً بشأن إرسال الأطفال إلى رواندا

لحذفها كلمة في خطاب القسم.. رئيسة دولة تثير خلافا دبلوماسيا

بسبب ممثل داعم لإسرائيل.. طلاب ينسحبون من حفل تخرج جامعة أمريكية

8 قتلى في إطلاق نار بالمكسيك



سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والتي نتناولها في السطور التالية.

وقالت صحيفة "الخليج" إن مصر أعلنت أمس الأحد، اعتزامها التدخل رسمياً، لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ليست لديها «خطة ذات مصداقية» لحماية المدنيين في رفح.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" أن جهاز الإحصاء الفلسطيني، أعلن أمس، أن عدد الفلسطينيين في فلسطين وخارجها تضاعف نحو 10 مرات منذ نكبة عام 1948.

وأضاف الجهاز في بيان: «رغم تهجير نحو مليون فلسطيني عام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب يونيو 1967، بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023». وأضاف: «يقيم 5.55 مليون منهم في دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون فلسطيني، وحوالي 772 ألفاً في الدول الأجنبية».

في الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن عشرات الطلاب غادروا من حفل التخرج بجامعة ديوك الأمريكية وهتف بعضهم "فلسطين حرة" تعبيرا عن احتجاجهم على ضيف الحفل الممثل الفكاهي جيري ساينفيلد لدعمه إسرائيل خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، امتنعت رئيسة مقدونيا الشمالية جوردانا سيليانوفسكا دافكوفا عن نطق الاسم الجديد لبلدها الذي أقر بموجب اتفاق تاريخي أُبرم مع اليونان في العام 2018، خلال أدائها اليمين الدستورية أمس الأحد، ما أثار انتقاد الاتحاد الأوروبي وأثينا.

ومن الصحيفة ذاتها، تتعرض وزارة الداخلية في بريطانيا للتهديد باتخاذ إجراء قانوني، بسبب مخاوف من إرسال الأطفال إلى رواندا، لأن المسؤولين يعرّفونهم خطأً بأنهم بالغون، بحسب ما كشفت صحيفة «الأوبزرفر».

أما صحيفة "الخليج"، قُتل ثمانية أشخاص، في إطلاق نار خلال نهاية الأسبوع في ولاية موريلوس المتاخمة لمكسيكو، وفق ما أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد.

ووقع الهجوم في بلدية هويتزيلاك، قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة ببلدة كويرنافاكا السياحية.