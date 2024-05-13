عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. مصر تصفع إسرائيل بدعم جنوب إفريقيا في لاهاي.. رئيسة مقدونيا الشمالية تثير خلافا دبلوماسيا بسبب كلمة.. وطلاب ينسحبون من حفل تخرج جامعة أمريكية دعمًا لفلسطين

صحف الإمارات
صحف الإمارات

مصر تصفع إسرائيل بدعم جنوب إفريقيا في لاهاي
بريطانيا تواجه تحدياً قانونياً بشأن إرسال الأطفال إلى رواندا
لحذفها كلمة في خطاب القسم.. رئيسة دولة تثير خلافا دبلوماسيا
بسبب ممثل داعم لإسرائيل.. طلاب ينسحبون من حفل تخرج جامعة أمريكية
8 قتلى في إطلاق نار بالمكسيك


سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والتي نتناولها في السطور التالية.

وقالت صحيفة "الخليج" إن مصر أعلنت أمس الأحد، اعتزامها التدخل رسمياً، لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ليست لديها «خطة ذات مصداقية» لحماية المدنيين في رفح.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" أن جهاز الإحصاء الفلسطيني، أعلن أمس، أن عدد الفلسطينيين في فلسطين وخارجها تضاعف نحو 10 مرات منذ نكبة عام 1948.

وأضاف الجهاز في بيان: «رغم تهجير نحو مليون فلسطيني عام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب يونيو 1967، بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023». وأضاف: «يقيم 5.55 مليون منهم في دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون فلسطيني، وحوالي 772 ألفاً في الدول الأجنبية».

في الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن عشرات الطلاب غادروا من حفل التخرج بجامعة ديوك الأمريكية وهتف بعضهم "فلسطين حرة" تعبيرا عن احتجاجهم على ضيف الحفل الممثل الفكاهي جيري ساينفيلد لدعمه إسرائيل خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، امتنعت رئيسة مقدونيا الشمالية جوردانا سيليانوفسكا دافكوفا عن نطق الاسم الجديد لبلدها الذي أقر بموجب اتفاق تاريخي أُبرم مع اليونان في العام 2018، خلال أدائها اليمين الدستورية أمس الأحد، ما أثار انتقاد الاتحاد الأوروبي وأثينا.

ومن الصحيفة ذاتها، تتعرض وزارة الداخلية في بريطانيا للتهديد باتخاذ إجراء قانوني، بسبب مخاوف من إرسال الأطفال إلى رواندا، لأن المسؤولين يعرّفونهم خطأً بأنهم بالغون، بحسب ما كشفت صحيفة «الأوبزرفر».

أما صحيفة "الخليج"، قُتل ثمانية أشخاص، في إطلاق نار خلال نهاية الأسبوع في ولاية موريلوس المتاخمة لمكسيكو، وفق ما أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد.

ووقع الهجوم في بلدية هويتزيلاك، قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة ببلدة كويرنافاكا السياحية.

إسرائيل مصر جامعة امريكية رواندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

أمير هشام يكشف تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

مش في يوليو| قرار عاجل من الكاف بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

مستقبل مصر : إجمالي الحاصلات الزراعية وتصنيع المحاصيل وصل 9 مليارات دولار

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالأوتوستراد| صور

أبو العينين : صفقة رأس الحكمة رسالة للعالم بقدرات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي وعبدالقادر في مباراة الأهلي والترجي

الباكي والغيور.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد إرميا النبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-