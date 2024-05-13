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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب فيوتشر الجديد: فتح صفحة جديدة مع اللاعبين .. والوقوف على مستوى الأنسب

صدى البلد

قال طلعت يوسف ، المدير الفنى لفريق مودرن فيوتشر "قمت بتوقيع عقد لمدة موسم ونصف الموسم لتدريب الفريق واليوم أول حصة تدريبية لى وسوف أعقد جلسة مع اللاعبين.

وأوضح طلعت يوسف خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا"هناك صفحة جديدة مع جميع اللاعبين فى مودرن فيوتشر وسوف اشاهد جميع اللاعبين فى التدريبات للوقوف على مستوى الأنسب والتواجد فى التشكيل الاساسى حيث هناك قائمة تضم 32 لاعب".  

وأشار طلعت يوسف " التوقيت ليس فى صالح الجهاز الفنى بسبب ضيق الوقت ولكن هناك خبرات كبيرة فى الفريق سوف نعمل على استخراجها فى المباريات المقبلة ".

أون تايم سبورت فريق مودرن فيوتشر طلعت يوسف

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