حقوق إنسان الشيوخ: الدولة لن تتخلى عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ثمن النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ البيان الصادر عن وزارة الخارجية والذي تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

مؤكدًا أن الدولة المصرية لم ولن تتخلي عن دعم القضية الفلسطينية والانضمام للدعوي بجانب دولة جنوب أفريقيا لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي يقوم الجيش الصهيوني بحق أشقائنا بقطاع غزة جرائم حرب .

وأضاف رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ أن الدور المصري المحوري والرئيسي فى وأد الصراع فى المنطقه وخاصه ما يحدث فى قطاع غزة تحت نظر المجتمع الدولي يوكد على ان مصر تعمل من منطلق سيادتها فى المنطقة والحفاظ على أمنها القومي والعربي من الانتهاكات وجرائم الحرب التى ترتكب فى حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

واكد هيبة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحكمة وضبط النفس تجاه المجازر والانتهاكات التى تحدث من قبل الجيش الصهيوني وكذلك المخاطر التى تهدد الأمن القومي المصري وكلنا ثقة فى قيادتنا الحكيمة.