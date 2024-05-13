تحديث الصناعة: ندعم ملف الخدمات التخصصية لتعزيز الاقتصاد الوطني

قالت الدكتورة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، إن تكلفة الإنتاج المحدد الرئيسي لدعم الصناعة المصرية موضحة أن المركز يعمل علي ملف الخدمات التخصصية القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية و التكنولوجية والعمل علي انشاء إدارة للتحول الرقمي و الروبوت.



وأوضحت خلال كلمتها بفعاليات الجلسة الأولي لمؤتمر الصناعة التصدير " المثلث الذهبي" الذي نظمته جمعية رجال الأعمال اليوم ، أن المركز في وقت سابق نجح في إطلاق برنامج لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد استفاد منه شركات عاملة في قطاع السيارات .



وأضافت أنه من المقرر إعادة عمل هذا البرنامج وسيتم إعلان ٣ شركات تعمل في قطاع السيارات قريبا